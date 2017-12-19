Митрополит Антоний рассказал, почему православные почитают святителя Николая Чудотворца

В день памяти святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца о жизни святого рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич). Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

«Пожалуй, в нашем Отечестве нет такого города, нет такой семьи, которая бы не знала об этом великом подвижнике и угоднике Божием. Святитель Николай очень многих добродетелей достиг еще при жизни», - рассказал владыка Антоний.

Архиерей напомнил о том, что святой вырос в христианской семье в то время, когда гонения на Церковь были в самом разгаре – во времена правления Римского императора Диоклетиана.

«Из истории мы знаем, что в период правления Диоклетиана самые сильные гонения были против священнослужителей: языческая мощь меркла перед светом христианского учения и для того, чтобы уничтожить Церковь, Диоклетиан решил уничтожить священство, как институт духовного управления и окормления христиан. Святитель неоднократно был подвергнут тюремному заключению, страшным мукам и истязаниям, рассчитанным на то, что они поколеблют его веру и преданность Святой Церкви. Однако гонители ничего не добились, потому что Промысл Божий всегда оберегал Мирликийского архипастыря», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что святитель Николай неустанно отстаивал чистоту христианского вероучения, о чем свидетельствует жесткая позиция святого в борьбе с ересями.

«Наиболее опасной ересью в IV веке стало арианство, которое ставило под сомнение Божественность Второй Ипостаси Пресвятой Троицы – Бога Сына. Против этой ереси был созван Первый Вселенский Собор. Православное предание говорит о том, что святитель Николай также был участником этого Собора. Он не побоялся дерзновенно выступить против Ария, хотя большинство государственных чиновников и часть епископов стояли на стороне еретика», - отметил митрополит Антоний.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви говорит о том, что подобная позиция может быть пояснена только одним - твердой верой во Христа и желанием до самой смерти стоять за Его святую Церковь.

«Господь ожидает от нас подлинной веры, той веры, которая поможет нам открыть дверь в жизнь вечную, ту дверь, через которую прошел святитель Мерликийский Николай и, надеюсь, по его молитвам, пройдет каждый из нас для жизни в Боге», - резюмировал митрополит Антоний.

19 декабря православные празднуют день памяти святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. Святого почитают также почти все христианские конфессии.

Православная Церковь чествует память святителя Николая не только 19 декабря и 22 мая, но и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями.