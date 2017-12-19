Константинопольский патриархат будет поддерживать Украинскую Православную Церковь

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний 17 декабря провел в Турции встречу с Патриархом Константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и телеканал NewsOne.

Высокопоставленный представитель УПЦ передал Патриарху Варфоломею поздравления от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. В беседе также поднимались вопросы урегулирования церковного раскола и развития межконфессиональных отношений в украинском государстве.

Стоит отметить, что стороны были едины во мнении о том, что любые расколы в Церкви должны решаться на основе церковных канонов, а не политической целесообразности. Более того, глава Константинопольского патриархата отдельно подчеркнул, что он и в дальнейшем будет поддерживать Украинскую Православную Церковь.

По мнению журналиста Сергея Назарчука, итоги встречи митрополита Антония и Патриарха Варфоломея стали холодным душем для сил, ратующих за административное, а не церковное решение существующих в украинском православии проблем:

"Например, такая позиция авторитетных иерархов напрямую противоречит взглядам народного депутата Виктора Еленского, который недавно на заседании тематического правозащитного клуба на тему "Актуальные вопросы свободы религии и убеждений в Украине" заявил о том, что тема автокефалии не имеет ничего общего с богословскими вопросами и является чистой политикой".

Эксперт уверен, что это и сигнал для УПЦ КП: "Константинополь дал ясно понять, что Киевский патриархат не получит из его рук признание и что проблему разделения украинского православия представителям УПЦ КП следует решать в диалоге с той церковью, от которой они откололись".

Напомним, что ранее игумен Ватопедского монастыря и один из самых авторитетных монахов Афона архимандрит Ефрем призвал представителей Киевского патриархата возвратиться в ряды Вселенского православия: "Тот, кто ушел в раскол, должен понять, он уже вне лона Церкви. Мы тут на Святой Горе Афон очень скорбим из-за украинского раскола, который совершил Филарет. Поэтому мы обращаемся ко всем нашим братьям, которые ушли из канонической Церкви, и просим, чтобы они вернулись в лоно Православной канонической Церкви".