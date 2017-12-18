Что означает "типикон" и зачем церковному Уставу юристы?

Если вам скажут, что в таком-то храме или даже монастыре служат «строго по уставу» – не верьте.

18 декабря – день памяти преподобного Саввы Освященного (V-VI вв.) – автора одного из первых уставов церковных служб. О том, действительно ли Устав обязателен для всех храмов и почему уставщик сродни дирижеру или профессиональному юристу, «ФОМЕ в Украине» рассказал заведующий отделением церковного устава Киевской клиросной школы диакон Святослав Сёмак.

– Богослужебный устав – свод правил и предписаний относительно совершения богослужений. В основу Устава, составленного в монастыре святого Саввы (одна из первых общежительных обителей, основана близ Иерусалима), были положены правила святителя Василия Великого и преподобного Пахомия Великого. Хотя первоначальный манускрипт и был утрачен, Иерусалимский устав распространился в Палестине, а затем по всему православному Востоку. Вплоть до XVII века, расширяясь и дополняясь в соответствии с развитием богослужения, он вошел во все Поместные Православные Церкви, включая Русскую.

Именно Иерусалимский устав продолжает оставаться действующим богослужебным уставом нашей Церкви. В последний раз рука справщика касалась его в конце XVII века. Изложен устав в книге под названием «Типикон».

Слово «типикон» означает «образец», или «собрание образцов». Это, по сути, сборник примеров совершения богослужения и соединения различных богослужебных последований.

БОГОСЛУЖЕБНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Фактически Типикон описывает реализацию неких законов, лежащих в основе богослужения, причем сами эти законы не формулируются, так же как и не даются богослужебные тексты. Разные главы Типикона регулируют состав и порядок отдельных мелких частей богослужения, а значит, указания относительно одного и того же богослужения приходится искать сразу в нескольких главах. Потому труд уставщика чем-то напоминает работу профессионального юриста или дирижера симфонического оркестра.

При этом, подлинное исполнение Устава заключается не в том, чтобы как можно ближе к тексту исполнить изложенное в Типиконе (а если не вышло – каяться в этом), а чтобы ощутить, проникнуться, понять вложенные в него законы, увидеть идеи, которые лежат в основе богослужения и научиться их реализовывать, быть может уже по-новому, для современных молящихся.

«СТРОГО ПО УСТАВУ»?

Потому если вам скажут, что в таком-то храме или даже монастыре служат «строго по уставу» – не верьте. Истории известен случай совершения богослужения действительно строго по уставу. Всенощное бдение (сегодня длится около 2-3 часов), организованное в начале ХХ века профессорами Киевской духовной академии Михаилом Скабаллановичем и Дмитрием Прилуцким, продлилось без перерыва 8 часов (с 18.00 субботы до 2.00 воскресенья). Михаил Николаевич подробно описал совершение «исторической всенощной» в конце своей книги «Толковый Типикон».

О том, чтобы подобное богослужение стало нормой для всех больших и маленьких приходов нашей Церкви более шестидесяти раз в году (как это предписывается уставом), в том числе в каждое воскресенье, не приходится и думать.

Так что между уставом и практикой всегда есть определенная дистанция, в каждом храме богослужение совершается более или менее «не по уставу», и в этом есть своя определенная красота. В этом каждый храм и монастырь – неповторимы, индивидуальны, в этом слышен звук эпохи. Ведь каждое время по-своему расставляет приоритеты, и те молитвы, что когда-то пели два огромных хора попеременно, теперь читает один полуохрипший чтец (седальны, к примеру), а то, что когда-то было положено произносить даже не простому служащему священнику, а настоятелю монастыря – теперь поет обычный хор («Сподоби Господи», «Ныне отпущаеши»).

Богослужение живо, и, как все живое, изменяется: растет, усложняется, приспосабливается, спонтанно резко сокращается при достижении критического уровня сложности, вновь надстраивается новыми элементами. Этот процесс очень медленный и наше богослужение XIX века мало отличается от современного, однако есть элементы, появившиеся в XX, а то и в XXI веке! Например – ежегодное поминовение погибших воинов 9 мая и прославление памяти новомучеников и исповедников нашей земли в воскресенье, ближайшее к 7 февраля.

"Фома в Украине".