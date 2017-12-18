В Святогорской лавре состоялась ХІІ научная конференция, посвященная культурному наследию края

В актовом зале Свято-Успенской Святогорской Лавры прошла ежегодная, ХІІ научная конференция «Сибилёвские чтения», посвящённая результатам археологических, исторических и музееведческих исследований уходящего года.

Как сообщается на сайте Святогорской лавры, «Сибилёвские чтения» организуются совместно КУ «Государственный историко-архитектурный заповедник в г. Святогорске» и Свято-Успенской Святогорской лаврой. Участниками XII научной конференции вновь стали историки и краеведы из Донецка, Краматорска, Славянска, Святогорска, Изюма.

С приветственным словом к присутствующим обратился наместник обители, митрополит Арсений. Владыка пожелал, чтобы сила духа этого известного учёного и археолога, его личность и служение науке вдохновляли на открытия новое поколение исследователей и археологов.

Также состоялась презентация календаря и ещё нескольких изданий, выпущенных организаторами конференции в этом году.