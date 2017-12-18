Вселенский патриарх Варфоломей призвал украинскую власть не вмешиваться в церковные вопросы

В Стамбуле представители украинского духовенства провели воскресную службу, посетили церковь святого Георгия Победоносца и главный храм Константинополя, а также встретились со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщают "Подробности".

Пресвятейший благословил нашу страну и обратился ко всем украинцам.

"Мы благодарим митрополита Антония за то, что он провел службу сегодня утром в русскоязычной общине нашего города и благословил славяноязычных верующих и передал им благословение своей церкви по случаю приближающихся праздников Рождества Христова.

Пользуясь случаем, я передаю рождественское поздравление и желаю, чтобы в Новом Году был мир, единство, благосостояние, ради Славы Божьей и во благо всего человечества. Наша Павославная Церковь молится на каждом богослужении за мир во всем мире, и тем более этот мир должен являться характерной особенностью всех православных верующих. Да пребудет с вами Господь, хороших вам праздников", - говорит Вселенский патриарх Варфоломей.

Управделами УПЦ митрополит Антоний митрополит отметил, что эта встреча важна для всего православного мира.

"Он переживает о тех событиях, которые происходят и в обществе и в украинском православии. И будет молиться для того, чтобы Господь умиротворил каждого украинца и чтобы господь даровал мир нашим людям и дал вразумление тем, кто сейчас находится пока за пределами церковной ограды, чтобы они вразумились и соединились подлинной канонической церковью Украины", - говорит владыка Антоний.

На встрече также говорили о политическом давлении на Церковь.

Патриарх вселенский Варфоломей заверил, что и дальше будет поддерживать Украинскую Православную Церковь.