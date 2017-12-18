В Ровенскую область прибудет Святогорская икона Богородицы: график пребывания (укр.)
З 23 грудня по 3 січня у Рівненській єпархії перебуватиме "Святогірська" ікона Пресвятої Богородиці зі Свято-Успенської Святогірської лаври. Під час перебування святині в храмах і монастирях будуть служитися Божественній літургії, акафісти і молебні до Божої Матері з проханнями за Церкву і за мир в Україні, повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ.
Графік перебування ікони у Рівненській єпархії:
23 ГРУДНЯ, СУБОТА (РІВНЕ)
13.00 – Зустріч ікони біля Свято-Воскресенського кафедрального собору. Молебень з акафістом Божій Матері
15.00 – молебень з акафістом Божій Матері
17.00 – Вечірнє богослужіння.
20.00 – молебень з акафістом Божій Матері
22.00 – молебень з акафістом Божій Матері
24 ГРУДНЯ, НЕДІЛЯ (РІВНЕ – ЗДОЛБУНІВ)
00.00 – молебень з акафістом Божій Матері
02.00 – молебень з акафістом Божій Матері
04.00 – молебень з акафістом Божій Матері
06.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
09.00 – відбуття ікони до с. Урвенна Здолбунівського району
10.00 – 14.00 – Храм Казанської ікони Божої Матері с.Урвенна.
Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.
15.00 – 17.00 – Свято-Троїцький жіночий монастир с. Дермань Здолбунівського району
Молебень з акафістом Божій Матері.
18.00 – 21.00 – Свято-Тенянинський храм м.Здолбунів
Молебень з акафістом Божій Матері. Вечірнє богослужіння.
21.30 –Свято-Катеринівський храм м.Здолбунів.
Молебень з акафістом Божій Матері.
00.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
25 ГРУДНЯ, ПОНЕДІЛОК (ЗДОЛБУНІВ – МЛИНІВ)
08.00 – 13.00 – Зустріч ікони у Вознесенському скиту Миколаївського Городоцького жіночого монастиря смт.Млинів.
09.00 – Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.
14.00 – 16.00 -Храм Преп. Серафима Саровського смт.Млинів
Молебень з акафістом Божій Матері.
17.00 – 20.00 -Іоанно-Богословський храм смт.Демидівка.
Молебень з акафістом Божій Матері.
20.00 – Відбуття ікони у Вознесенський скит Миколаївського Городоцького жіночого монастиря смт.Млинів.
26 ГРУДНЯ, ВІВТОРОК (МЛИНІВ – ДУБНО)
08.00 – 11.30 -Храм Св.Великом.Георгія Побідоносця м.Дубно
Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.
12.00 – 15.30 -Храмі Св.пророка Ілії м.Дубно.
Молебень з акафістом Божій Матері.
16.00 – 18.30 -Свято-Вознесенський храм м.Дубно.
Молебень з акафістом Божій Матері.
19.00 –07.00 – Храм Різдва Пресвятої Богородиці м.Дубно – Страклів.
Молебень з акафістом Божій Матері.
27 ГРУДНЯ, СЕРЕДА (ДУБНО – РАДИВИЛІВ)
8.00 – 11.00 – Свято-Успенський храм с.Птича Дубенського району
Молебень з акафістом Божій Матері.
12.00 –-14.00 Храм Преп.Іова Почаївського с.Рудня-Почаївська Радивилівського району
Молебень з акафістом Божій Матері.
15.00 –Зустріч ікони перед в’їздом до м.Радивилів. Хресний хід з іконою до храму Св.благовірного князя Олександра Невського м.Радивилів
Молебень з акафістом Божій Матері.
17.00 – Вечірнє богослужіння
28 ГРУДНЯ, ЧЕТВЕР (РАДИВИЛІВ – ОНИШКІВЦІ)
08.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
11.00 – 12.00 -Свято – Покровський храм с.Підзамче Радивилівського району
Молебень Божій Матері.
13.00 – Зустріч ікони у Скиту Св.Праведної Анни Городоцького Миколаївського жіночого монастиря с.Онишківці Дубенського району
Молебень з акафістом Божій Матері.
17.00 – Вечірнє богослужіння.
29 ГРУДНЯ, П’ЯТНИЦЯ (ОНИШКІВЦІ – ОСТРОГ)
06.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
10.00 – 13.00 – Богоявленський кафедральний собор м.Острог
Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.
13.30 – 15.30 – Воскресенський храм м.Острог.
Молебень з акафістом Божій Матері.
16.00 – Зустріч ікони у Свято-Троїцькому Межиріцькому чоловічому монастирі с. Межиріч Острозького району.
Молебень з акафістом Божій Матері.
18.00 – Вечірнє богослужіння.
30 ГРУДНЯ, СУБОТА (МЕЖИРІЧ – ГОРОДОК )
6.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
9.30 – 14.00 –Михайлівський храм с.Зоря Рівненського району
10.00 – Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.
15.30 – 19.00 – Космо-Даміанівський храм с.Олександрія Рівненського району
Молебень з акафістом Божій Матері.
20.00 – Зустріч ікони у Свято-Миколаївському жіночому монастирі с. Городок Рівненського району
Молебень з акафістом Божій Матері.
31 ГРУДНЯ, НЕДІЛЯ (ГОРОДОК – РІВНЕ)
8.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
12.00 – 15.00 – Храм Вел.і цілит. Пантелеімона м.Рівне
Молебень з акафістом Божій Матері.
15.30 –Зустріч ікони у Георгіївському храмі-подвор’ї Городоцького Миколаївського жіночого монастиря м.Рівне
Молебень з акафістом Божій Матері.
17.00 – Вечірнє богослужіння.
00.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
03.00 – молебень з акафістом Божій Матері
05.00 – молебень з акафістом Божій Матері
1 СІЧНЯ, ПОНЕДІЛОК (РІВНЕ)
08.00 – 12.00 – Храм Всіх Волинських Святих м.Рівне
Божественна літургія.Молебень з акафістом Божій Матері.
13.00 – 16.00 – Храм Св. Благов. князів Бориса і Гліба м.Рівне
Молебень з акафістом Божій Матері.
17.00 – 20.00 – Свято-Миколаївський храм м.Рівне.
Молебень з акафістом Божій Матері.
21.00 – Храм Св. Перв. апостолів Петра і Павла м.Рівне – Басів Кут
Молебень з акафістом Божій Матері.
00.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
2 СІЧНЯ, ВІВТОРОК (РІВНЕ – ГОЩА)
9.00 – 11.00 – Свято-Троїцький храм с.Горбаків Гощанський район
Молебень з акафістом Божій Матері.
11.30 – 14.30 – Свято-Дмитрівський храм с.Користь Корецького району
Молебень з акафістом Божій Матері.
15.00 – 17.00 – Храм Св. перв. апостолів Петра і Павла с.Великі Межиричі Корецького району
Молебень з акафістом Божій Матері.
18.00 – Зустріч ікони у Свято-Покровському жіночому монастирі смт.Гоща
18.00 – Молебень Божій Матері. Вечірнє богослужіння.
3 СІЧНЯ, СЕРЕДА (ГОЩА – КОРЕЦЬ )
07.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
10.00 – Зустріч ікони у м.Корець. Хресний хід до Свято-Миколаївського храму.
Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.
15.00 –Хресний хід до Свято-Троїцького ставропігійного жіночого монастиря м. Корець.
16.00 – Молебень Божій Матері.
17.00 – Вечірнє богослужіння.
Молебень з акафістом Божій Матері.
4 СІЧНЯ, ЧЕТВЕР (КОРЕЦЬ)
6.00 –Божественна літургія. Молебень Божій Матері.
Прощання зі святинею. Відбуття до Свято-Успенської Святогірської Лаври