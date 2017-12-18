В Ровенскую область прибудет Святогорская икона Богородицы: график пребывания (укр.)

З 23 грудня по 3 січня у Рівненській єпархії перебуватиме "Святогірська" ікона Пресвятої Богородиці зі Свято-Успенської Святогірської лаври. Під час перебування святині в храмах і монастирях будуть служитися Божественній літургії, акафісти і молебні до Божої Матері з проханнями за Церкву і за мир в Україні, повідомляє прес-служба Рівненської єпархії УПЦ.

Графік перебування ікони у Рівненській єпархії:

23 ГРУДНЯ, СУБОТА (РІВНЕ)

13.00 – Зустріч ікони біля Свято-Воскресенського кафедрального собору. Молебень з акафістом Божій Матері

15.00 – молебень з акафістом Божій Матері

17.00 – Вечірнє богослужіння.

20.00 – молебень з акафістом Божій Матері

22.00 – молебень з акафістом Божій Матері

24 ГРУДНЯ, НЕДІЛЯ (РІВНЕ – ЗДОЛБУНІВ)

00.00 – молебень з акафістом Божій Матері

02.00 – молебень з акафістом Божій Матері

04.00 – молебень з акафістом Божій Матері

06.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

09.00 – відбуття ікони до с. Урвенна Здолбунівського району

10.00 – 14.00 – Храм Казанської ікони Божої Матері с.Урвенна.

Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.

15.00 – 17.00 – Свято-Троїцький жіночий монастир с. Дермань Здолбунівського району

Молебень з акафістом Божій Матері.

18.00 – 21.00 – Свято-Тенянинський храм м.Здолбунів

Молебень з акафістом Божій Матері. Вечірнє богослужіння.

21.30 –Свято-Катеринівський храм м.Здолбунів.

Молебень з акафістом Божій Матері.

00.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

25 ГРУДНЯ, ПОНЕДІЛОК (ЗДОЛБУНІВ – МЛИНІВ)

08.00 – 13.00 – Зустріч ікони у Вознесенському скиту Миколаївського Городоцького жіночого монастиря смт.Млинів.

09.00 – Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.

14.00 – 16.00 -Храм Преп. Серафима Саровського смт.Млинів

Молебень з акафістом Божій Матері.

17.00 – 20.00 -Іоанно-Богословський храм смт.Демидівка.

Молебень з акафістом Божій Матері.

20.00 – Відбуття ікони у Вознесенський скит Миколаївського Городоцького жіночого монастиря смт.Млинів.

26 ГРУДНЯ, ВІВТОРОК (МЛИНІВ – ДУБНО)

08.00 – 11.30 -Храм Св.Великом.Георгія Побідоносця м.Дубно

Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.

12.00 – 15.30 -Храмі Св.пророка Ілії м.Дубно.

Молебень з акафістом Божій Матері.

16.00 – 18.30 -Свято-Вознесенський храм м.Дубно.

Молебень з акафістом Божій Матері.

19.00 –07.00 – Храм Різдва Пресвятої Богородиці м.Дубно – Страклів.

Молебень з акафістом Божій Матері.

27 ГРУДНЯ, СЕРЕДА (ДУБНО – РАДИВИЛІВ)

8.00 – 11.00 – Свято-Успенський храм с.Птича Дубенського району

Молебень з акафістом Божій Матері.

12.00 –-14.00 Храм Преп.Іова Почаївського с.Рудня-Почаївська Радивилівського району

Молебень з акафістом Божій Матері.

15.00 –Зустріч ікони перед в’їздом до м.Радивилів. Хресний хід з іконою до храму Св.благовірного князя Олександра Невського м.Радивилів

Молебень з акафістом Божій Матері.

17.00 – Вечірнє богослужіння

28 ГРУДНЯ, ЧЕТВЕР (РАДИВИЛІВ – ОНИШКІВЦІ)

08.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

11.00 – 12.00 -Свято – Покровський храм с.Підзамче Радивилівського району

Молебень Божій Матері.

13.00 – Зустріч ікони у Скиту Св.Праведної Анни Городоцького Миколаївського жіночого монастиря с.Онишківці Дубенського району

Молебень з акафістом Божій Матері.

17.00 – Вечірнє богослужіння.

29 ГРУДНЯ, П’ЯТНИЦЯ (ОНИШКІВЦІ – ОСТРОГ)

06.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

10.00 – 13.00 – Богоявленський кафедральний собор м.Острог

Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.

13.30 – 15.30 – Воскресенський храм м.Острог.

Молебень з акафістом Божій Матері.

16.00 – Зустріч ікони у Свято-Троїцькому Межиріцькому чоловічому монастирі с. Межиріч Острозького району.

Молебень з акафістом Божій Матері.

18.00 – Вечірнє богослужіння.

30 ГРУДНЯ, СУБОТА (МЕЖИРІЧ – ГОРОДОК )

6.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

9.30 – 14.00 –Михайлівський храм с.Зоря Рівненського району

10.00 – Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.

15.30 – 19.00 – Космо-Даміанівський храм с.Олександрія Рівненського району

Молебень з акафістом Божій Матері.

20.00 – Зустріч ікони у Свято-Миколаївському жіночому монастирі с. Городок Рівненського району

Молебень з акафістом Божій Матері.

31 ГРУДНЯ, НЕДІЛЯ (ГОРОДОК – РІВНЕ)

8.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

12.00 – 15.00 – Храм Вел.і цілит. Пантелеімона м.Рівне

Молебень з акафістом Божій Матері.

15.30 –Зустріч ікони у Георгіївському храмі-подвор’ї Городоцького Миколаївського жіночого монастиря м.Рівне

Молебень з акафістом Божій Матері.

17.00 – Вечірнє богослужіння.

00.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

03.00 – молебень з акафістом Божій Матері

05.00 – молебень з акафістом Божій Матері

1 СІЧНЯ, ПОНЕДІЛОК (РІВНЕ)

08.00 – 12.00 – Храм Всіх Волинських Святих м.Рівне

Божественна літургія.Молебень з акафістом Божій Матері.

13.00 – 16.00 – Храм Св. Благов. князів Бориса і Гліба м.Рівне

Молебень з акафістом Божій Матері.

17.00 – 20.00 – Свято-Миколаївський храм м.Рівне.

Молебень з акафістом Божій Матері.

21.00 – Храм Св. Перв. апостолів Петра і Павла м.Рівне – Басів Кут

Молебень з акафістом Божій Матері.

00.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

2 СІЧНЯ, ВІВТОРОК (РІВНЕ – ГОЩА)

9.00 – 11.00 – Свято-Троїцький храм с.Горбаків Гощанський район

Молебень з акафістом Божій Матері.

11.30 – 14.30 – Свято-Дмитрівський храм с.Користь Корецького району

Молебень з акафістом Божій Матері.

15.00 – 17.00 – Храм Св. перв. апостолів Петра і Павла с.Великі Межиричі Корецького району

Молебень з акафістом Божій Матері.

18.00 – Зустріч ікони у Свято-Покровському жіночому монастирі смт.Гоща

18.00 – Молебень Божій Матері. Вечірнє богослужіння.

3 СІЧНЯ, СЕРЕДА (ГОЩА – КОРЕЦЬ )

07.00 – Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

10.00 – Зустріч ікони у м.Корець. Хресний хід до Свято-Миколаївського храму.

Божественна літургія. Молебень з акафістом Божій Матері.

15.00 –Хресний хід до Свято-Троїцького ставропігійного жіночого монастиря м. Корець.

16.00 – Молебень Божій Матері.

17.00 – Вечірнє богослужіння.

Молебень з акафістом Божій Матері.

4 СІЧНЯ, ЧЕТВЕР (КОРЕЦЬ)

6.00 –Божественна літургія. Молебень Божій Матері.

Прощання зі святинею. Відбуття до Свято-Успенської Святогірської Лаври