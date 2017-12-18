Митрополит Онуфрий назвал главное условие для правильного воспитания детей (видео)

В день памяти святой великомученицы Варвары, 17 декабря, Блаженнейший Митрополит Онуфрий дал наставления родителям, которые стремятся по-настоящему любить своих детей и воспитывать их правильно. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архипастырь пояснил, что обычно «плотской любви» родителей к своим детям, основанной только на чувстве «единства плоти и крови», недостаточно. Она даже не безопасна в определенной степени.

Вспоминая жизнь и мученическую смерть святой Варвары, Его Блаженство напомнил о трагедии, когда отец, вначале любил свою дочь, а позже стал ее палачом.

«Эта плотская любовь очень легко может превратиться из доброжелательной в крайнюю злобу к своему ребенку, как мы это видим на примере родственника святой Варвары», – отметил он.

Блаженнейший владыка рассказал, как родителям научиться по-настоящему любить своих детей.

«Правильная – духовная любовь рождается от того, что человек живет по заповедям Живого Истинного Бога. Бог есть Любовь. И все заповеди, которые Бог дает нам, это заповеди любви, – подчеркнул он, – они сохраняют человека в поле любви. И тот человек, который живет этими заповедями, становится вместилищем любви».

Родители, которые сами живут по заповедям, способны и своих детей воспитать правильно – не потакать всем их желаниям, а указывать, что хорошо, а от чего стоит отказаться.

««Это желание у тебя, детка, хорошее. Воспитывай его, взращивай его. А это – нехорошо, ты должен его оставить и этого не делать»», – именно такое воспитание принесет пользу ребенку и родителям, подчеркнул Предстоятель.

«Человек создан по образу и подобию Божию. Он тогда получает удовольствие, когда выполняет то, что Бог заповедал ему делать. Такая любовь принесет радость самым родственникам и детям, которых они воспитывают, и эти дети будут хорошими, полезными и для общества, и для страны, и для самих себя», – заключил Митрополит Онуфрий.