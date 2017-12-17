Патриарх Илия Второй призвал проживающих за рубежом грузин вернуться на родину

Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй призвал всех грузин, проживающих за рубежом, вернуться на родину.

«Мои дорогие духовные дети, живущие за рубежом, сердечно приветствую вас. Как-то, проживающей за границей грузин сказал мне: «Я люблю тебя так, как люблю Грузию». Я хочу повторить эти слова… Я люблю вас так, как люблю Грузию. Мы ждем вас на родине, вы очень дороги для нас, вы наше духовное, национальное сокровище», - обратился Илия Второй к грузинским эмигрантам в ходе демографического форума, прошедшего накануне в патриархии, передает Грузия.Online.

Патриарх также говорил о демографическом кризисе в Грузии. По его словам, в настоящее время решается вопрос о существовании грузинской нации.

«Мы должны сделать все возможное для того, чтобы побороть демографическую проблему. Мы должны сделать конкретные шаги, недостаточно только теоретических обсуждений. Наверное, мы все должны работать для того, чтобы найти такие действенные шаги», - отметил он.

Точной статистики о проживающих за рубежом грузинах и рожденных там соотечественниках нет, но существуют демографические расчеты о гражданах репродуктивного возраста, уехавших из Грузии. Согласно этим подсчетам, за последние 25 лет за границей родились, как минимум, 200 тысяч грузин.

По оценкам общественной организации «Фонда демографического возрождения», число граждан Грузии, проживающих за рубежом к началу 2017 года составило более миллиона.