В день святой Варвары Митрополит Онуфрий освятил храм на территории Киевской областной клинической больницы

В день памяти святой великомученицы Варвары, 17 декабря, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь великомученицы Варвары, который находится на территории Киевской областной клинической больницы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Богослужение началось с чина освящения храма в честь великомученицы Варвары.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения состоялся краткий молебен перед иконой святой великомученицы Варвары.

Затем Предстоятель поздравил паству с праздником и вручил церковные награды благотворителям, которые приложили усилия к созданию храма.