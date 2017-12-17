В день святой Варвары Митрополит Онуфрий освятил храм на территории Киевской областной клинической больницы
В день памяти святой великомученицы Варвары, 17 декабря, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме в честь великомученицы Варвары, который находится на территории Киевской областной клинической больницы. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Богослужение началось с чина освящения храма в честь великомученицы Варвары.
После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к многочисленной пастве со словом проповеди.
За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.
В конце богослужения состоялся краткий молебен перед иконой святой великомученицы Варвары.
Затем Предстоятель поздравил паству с праздником и вручил церковные награды благотворителям, которые приложили усилия к созданию храма.