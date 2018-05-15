В Киево-Печерской лавре открылась выставка икон, вышитых шелком: "Вселенная" (фото)

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры открылась уникальная выставка вышитых икон под названием «Вселенная». В экспозиции представлено 18 работ, которые мастерица из Луцка вышивала в течение 20 лет.

Проект "УНИАН-Религии" побывал на открытии выставки. Мы поговорили с автором икон Юлией Токарской об особенностях экспозиции.

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По словам Юлии Токарской, стиль, в котором она вышивает иконы, не имеет официального названия.

«Это лично мой стиль. Мои иконы не соответствуют тем моделям, с которых брался пример. Я всегда добавляю частичку своего видения. И сама икона придает то, что она хочет, чтобы мы видели на изображении, потому что она выбирает нас, а не мы ее», - пояснила Токарская.

Мастерица уверена, что в отличие от живописи, создание икон в ее стиле, требует гораздо больше времени и усилий.

«Каждая икона, представленная здесь, имеет свою историю. К примеру, икону "Сошествие Святого Духа" я вышивала больше года. Сначала вышила веночек - обрамление иконы - и остановилась, потому что была такая же пустая в середине, как полотно, на котором хотела вышить икону. Но в один момент мне на глаза попала история Пятидесятницы, и тогда пустота исчезла и мне удалось создать этот образ», - рассказала Юлия Токарская.

«Идея организовать выставку в Киево-Печерской лавре принадлежит моему мужу. Я очень люблю лавру, поэтому для меня это чрезвычайно важное событие. Благодаря содействию духовенства Церкви, наместника обители и Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, эта выставка стала возможной», - сообщила мастерица.

Перед открытием выставки наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел освятил экспозицию и поблагодарил Юлию Токарскую за ее труды. Выставка вышитых икон «Вселенная» продлится т в Трапезном храме до 27 декабря.

Валерий Панич, "УНИАН-Религии".

Фото: "УНИАН-Религии"