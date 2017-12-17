Киево-Печерская лавра собирает архивные фотографии к юбилею возобновления монашеской жизни

Киево-Печерская лавра проводит подбор фотографий для подготовки мероприятий в рамках празднования предстоящих церковных юбилейных торжеств в следующем, 2018 году, в Киеве, а именно – 100-летия со дня убийства священномученика Владимира (Богоявленского) и 30-летия возобновления монашеской жизни в Лавре. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на lavra.ru.

Пресс-служба обители просит всех, кто имеет тематические фотографии, документы или знает, в каких архивных фондах они могут храниться, сообщать по адресу: jubilee.in.lavra@gmail.com

Желательно при пересылке информации указывать тему «Фотоматериалы к юбилею», а в самом письме – фамилию, имя и отчество того, кому принадлежит фотография/документ.

Копии указанных материалов будут использованы в издании юбилейного фотоальбома, в музейных экспозициях и других культурно-исторических мероприятиях, посвященных важнейшим событиям Православной Церкви в Украине.

*** Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось 26 июля 2017 года, принял решение о праздновании в 2018 году на общецерковном уровне 30-летия возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Журнал № 17).

В 1988 году ко Дню 1000-летия Крещения Руси было принято решение о передаче части сооружений Киево-Печерского заповедника Украинской Православной Церкви. С тех пор, после десятилетий упадка, началось возрождение монашеской жизни в первой обители на Руси. Со временем из руин восстал уничтоженный во время Великой Отечественной войны Свято-Успенский собор лавры. С того момента на территории монастыря восстановлены десятки храмов с двадцатью алтарями. Сегодня в Киево-Печерской лавре несут монашеское послушание свыше 150 насельников обители.