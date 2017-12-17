Управляющий делами УПЦ встретился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 17 декабря находился с визитом в Стамбуле. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС.

По благословению Святейшего Патриарха Варфоломея в этот воскресный день митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме святого апостола Андрея, который является подворьем Ватопедского монастыря.

Управляющему делами УПЦ сослужили: заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, настоятель прихода архимандрит Панарет (Псарафтис), настоятель Подворья Русского на Афоне Свято-Пантелеимонового монастыря в Константинополе иеромонах Тимофей (Мишин), заместитель генерального секретаря Священного Синода Константинопольского Патриархата и патриарший диакон Григорий (Франкакис). В алтаре за богослужением молился иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча).

После завершения Литургии, за которой молились украинцы и русскоязычные выходцы из разных стран бывшего Советского Союза, митрополит Антоний произнес проповедь на тему воскресного евангельского чтения, поздравил настоятеля архимандрита Панарета (Псарафтиса) и верующих с недавним престольным праздником храма и подарил приходу список Почаевской иконы Божией Матери.

После богослужения митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции на Фанаре. Во встрече приняли участие заместитель Председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич и депутат Верховной Рады Украины. В. Новинский. Со стороны Вселенского Патриархата на встрече присутствовали: епископ Телмисский Иов (Геча) и архимандрит Виссарион (Комзиас).

Митрополит Антоний передал Его Святейшеству, Патриарху Варфоломею приветствие от Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Во время встречи речь шла о состоянии межконфессиональных отношений в Украине и ситуации в украинском Православии. В частности, владыка Антоний подтвердил готовность Украинской Православной Церкви сделать все возможное для преодоления церковного раскола.

Собеседники были едины в позиции, что любые расколы в Церкви должны решаться на основе церковных канонов, а не политической целесообразности. Церковный раскол следует вылечивать и преодолевать, а не узаконивать. Другим путем не возможно достичь реального, а не поверхностного единства Церкви.

В завершение Патриарх Константинопольский Варфоломей передал приветствие украинскому народу по случаю наступающего праздника Рождества Христова.