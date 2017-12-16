В Киево-Печерской лавре Предстоятель УПЦ возглавил богослужение накануне святой Варвары

Накануне дня памяти святой великомученицы Варвары, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, председатель Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископ Ирпенский Климент, епископ Житомирский Виктор, а также духовенство монастыря.

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, многочисленные прихожане и паломники Киево-Печерской обители.