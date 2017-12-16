Церковное пособие по реабилитации детей доступно в интернете

Книга «Реабилитация детей с ДЦП» выпущена Синодальным отделом по благотворительности и выложена в свободном доступе в Сети. Пособие поможет выстроить индивидуальный планом реабилитации ребенка с ДЦП, сообщает "Фома в Украине".

Издание ориентирует специалистов по реабилитации детей с ДЦП в многообразии соответствующих современных методик, но адресовано не только специалистам, а и родителям и другим членам семей, где воспитываются дети с данным заболеванием.

«Впервые авторы предложили продуманную систему рекомендаций, которая базируется на системном анализе большого многообразия существующих на современном этапе методов реабилитации, основываясь на принципах доказательной медицины, претендуя, без преувеличения, на роль клинических рекомендаций», — сказала детский невролог и реабилитолог Вера Змановская.

По её словам, в книге «очень доступным, и в то же время профессиональным языком рассказывается, как родители в тесном партнерском взаимодействии со специалистами могут успешно преодолевать трудности жизни своих детей и на специальных занятиях, и при выполнении обычных повседневных дел».

«Мы обобщили весь опыт, который есть в реабилитации этих детей во всем мире, и постарались максимально подробно расписать технологию обследования ребенка, которую мы проводим, с момента, когда ребенок приходит на реабилитацию. В пособии объясняется, как выстроить индивидуальный план реабилитации ребенка, исходя из его проблем, исходя из нарушений функций, из ограничения активности и участия», — сказала один из авторов книги, врач-невролог, реабилитолог и рефлексотерапевт Елена Семенова.

Книгу можно скачать на сайте Отдела.

Также на официальном портале Синодального отдела по благотворительности опубликовано более 30 пособий по помощи инвалидам, бездомным, алко- и наркозависимым, женщинам в кризисной ситуации, ВИЧ-инфицированным, методики по созданию богадельни, центра гуманитарной помощи, службы добровольцев и пр.