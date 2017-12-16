Интрига УПЦ КП: Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата

В Киеве 15 декабря состоялась встреча главы УПЦ КП Филарета с личными представителями Вселенского Патриарха Варфоломея - архиепископом Даниилом (Зелинским), УПЦ в США, и епископом Иларионом (Рудыком), УПЦ в Канаде.

Пресс-центр о цели и содержании этой встречи сообщает на официальном сайте УПЦ КП одним предложением.

"Участники встречи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес".

Как сообщал "УНИАН-Религии", после письма главы УПЦ КП Филарета к предстоятелю РПЦ Патриарху Кириллу, Собор епископов РПЦ создал комиссию по переговорам с УПЦ КП для преодоления раскола в украинском Православии, в состав которой вошли представители РПЦ и УПЦ.

Сразу после этого в Киеве глава УПЦ КП дал пресс-конференцию, на которой заявил, что его покаяния не было и подчеркнул, что его письмо - это желание создать Поместную Православную Церковь в Украине.

Затем в одном из своих интервью пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сказал, что возможная встреча с комиссией РПЦ и УПЦ может быть в некоторых городах Прибалтики. А в другом интервью он понадеялся, что РПЦ не отзовет созданную комиссию и переговоры состоятся.

В РПЦ комиссию не отзывали, но ее председатель, митрополит Иларион (Алфеев), находясь на Афоне, в беседе с наместником одного из монастырей отметил, что, не знает состоятся ли переговоры с УПЦ КП, как не знает и о их судьбе, если такие переговоры будут.