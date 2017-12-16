Элладская Православная Церковь привезла во Львов десницу великомученика Димитрия Солунского

Десницу (правую руку) великомученика Димитрия Солунского привезли из греческого города Салоники в Свято-Георгиевский кафедральный храм во Львове.

Святыню доставила в Украину делегация Элладской Православной Церкви во главе с митрополитом Верийским, Наусским и Кампанийским Пантелеимоном.

Десница пробудет во Львове по 18 декабря.

Доступ к мощам великомученика открыт круглосуточно.

В прошлый раз святыню доставляли в Украину в начале ноября. 2-го числа она прибыла в Винницу, 6-го - в Житомирскую епархию. С вечера 8-го и до полудня 9 ноября десница пребывала в Киеве.

Великомученик Димитрий Солунский (IV в.) родился в семье римского ставленника в македонском городе Солунь. В то время как большинство жителей города, как и вообще Римской империи третьего столетия, были язычниками, родители Димитрия тайно исповедовали христианскую веру.

После смерти отца будущего святого Димитрия назначили на его место. Молодой правитель Солунского края открыто исповедовал христианство. Узнав об этом, император Максимилиан приказал лишить его высокой должности и заточить. Со временем Димитрий Солунский принял мученическую смерть от рук язычников.

Мощи святого Димитрия Солунского постоянно хранятся в греческом городе Салоники — в базилике на месте гибели великомученика. Они издавна почитались как мироточивые.

Великомученик Димитрий считается покровителем воинов, защитником городов и сел, молитвенником о мире и благополучии.

ГРАФИК БОГОСЛУЖЕНИЙ В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ ХРАМЕ В ДНИ ПРЕБЫВАНИЯ МОЩЕЙ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ

17 декабря

7.00 – первая Божественная литургия;

10.00 – вторая Божественная литургия;

На протяжении дня – молебны великомученику;

17.00 – вечерня, молебен с акафистом святому Димитрию.

18 декабря

00.00 – ночная Божественная литургия;

8.00 – Божественная литургия.

Львовская епархия УПЦ, "Фома в Украине".