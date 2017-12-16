Как правильно подавать милостыню

Что делать при виде просящего милостыню? Пройти мимо, боясь быть обманутым, просто бросить копеечку или вникнуть в проблему человека?

О том, что есть настоящее доброе дело и как правильно помогать нищим рассказал председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

– Для начала нужно понимать, что такое истинное добро. Добро должно приносить пользу душе. Соответственно, истинное добро — то, которое делается Христа ради. Потому всякое такое доброделание очень благодатное.

Но нужно помнить, что всякое доброе дело, прежде чем будет принято у Бога, должно быть испытано. Поэтому ему либо предшествуют, либо последствуют испытания — Господь испытывает, действительно ли мы совершаем это дело Христа ради, или же для себя, своего самолюбия, славы… В том числе может быть и обман.

Что касается того, кому и как мы делаем добро… У человека, упражняющегося в делах милосердия, должно быть понимание, что добрые дела мы творим не только деньгами. Священное Писание говорит: если ты увидишь голодного — накорми его, если увидишь жаждущего — напои, нагого — одень. Не откупись, а дай именно то, в чем человек имеет нужду.

В доброделании очень важна рассудительность. Конечно, нам удобно просто на ходу бросить копеечку (и при этом, может, помучаться: на что просящий её использует — покушает или выпьет?). Но если человек действительно голоден, все-таки нужно остановиться.

Истинное доброе дело всегда совершается за счет самого себя. Не достаточно того, что ты дал денежку. Важно то твое внутреннее, чем ты пожертвовал ради любви к ближнему — возможно, уделил время: остановился, выяснил нужду — покушать, одеться или лечиться надо человеку, — вник в его судьбу и помог. Наверное, в этом и призвание христианина.

У доброделания должны быть очи умные и милостивые, сострадательные (нужно именно сострадание, а не жалость).

А человек, боящийся быть обманутым, чего боится на самом деле? Сделать доброе дело Христа ради или потерять что-то своё? Если ты действительно хочешь сделать доброе дело, понимаешь, что тебе надо будет оставить часть самого себя, то есть чем-то поступиться. Я обычно стараюсь молиться, чтобы Сам Господь указал, как лучше помочь человеку.

Очень часто бывает так, что человек на самом деле не нуждается, а просто нашел такой способ «заработка». Но это всё очень быстро вскрывается. Нужно молиться и иметь сердце, открытое на дела милосердия…

"Фома в Украине"