Одесская епархия УПЦ оказала гуманитарную помощь сотням нуждающихся и переселенцам

В Координационном центре Одесской епархии по оказанию гуманитарной помощи 14 декабря более 160 человек получили продуктовые наборы, в том числе была оказана материальная помощь на сумму более 40 тысяч грн.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Среди тех, кто получил помощь – вынужденные переселенцы из охваченных военными действиями восточных областей Украины, члены многодетных семей, инвалиды и пенсионеры, а также многочисленные малоимущие одесситы, которые оказались в затруднительном материальном положении.

Кроме того помощь получили в виде продуктов питания и новогодних наборов общество многодетных семей Малиновского района Одессы и БФ «Дорога домой».