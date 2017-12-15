250 предметов и архивных документов представлены на выставке о связях российских императоров с Ватиканом

В Москве открылась выставка «Романовы и Папский престол: 1613-1917. Россия и Ватикан», посвященная истории отношений между Россией и Святым престолом в эпоху царствования династии Романовых.

На экспозиции представлены около 250 исторических предметов и архивных документов из крупнейших архивов и музеев России, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В частности, это документы, посвященные встрече российского императора Николая I с папой Григорием XVI и заключению конкордата 1847 года. Среди них - подлинная записка, врученная понтификом императору, с изложением претензий Святого престола к России (на записке оставлены замечания императора Николая I). Впервые демонстрируется и сам текст конкордата.

Помимо архивных документов, на выставке представлены портреты российских императоров и римских пап, живописные полотна, представляющие виды Рима, Москвы, Петербурга, сцены богослужений, интерьеры собора святого Петра в Риме и залов Ватикана, предметы католического богослужения, облачения католических священников.