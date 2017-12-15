Настоятель Ватопедского монастыря заявил о поддержке Украинской Православной Церкви

Настоятель Ватопедского монастыря на Святой горе Афон заявил о поддержке "канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием".

Об этом он сказал во время встречи с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Иларионом, который посетил Святую Гору Афон.

В свою очередь владыка Иларион с благодарностью упомянул неизменную поддержку, которую оказывают игумен и братия монастыря Ватопед Украинской Православной Церкви.

"На Соборе было зачитано письмо от бывшего Киевского митрополита Филарета. В своем письме, написанном не на бланке и подписанном без всяких титулов, он просил прощения у епископата Русской Православной Церкви. В ответ на это прошение мы назначили комиссию по диалогу с украинскими раскольниками. Правда, на следующий день Филарет дал пресс-конференцию, на которой практически дезавуировал все то, что написал в этом письме. Тем не менее, наша комиссия существует. Я председатель комиссии, в ее составе также три архиерея из Украины и еще несколько клириков. Не знаю, приведут ли к чему-нибудь эти переговоры, начнутся ли они. Но, видимо, какое-то движение души было у главы раскола, ему 88 лет. Мы на это движение души откликнулись", - сказал митрополит Иларион, прибывая на Афоне.

На Святой Горе митрополит Иларион посетил монастырь Ксенофонт, скит святого Андрея Первозванного, монастырь Ватопед, Карею, Кутлумушский монастырь, Иверский монастырь, Пантелеимонов монастырь.

В соборном храме великомученика Пантелеимона митрополит Иларион возглавил всенощное бдение накануне дня памяти апостола Андрея Первозванного.

13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, митрополит Иларион возглавил Божественную литургию в соборном храме Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря.

По материалам из открытых источников.