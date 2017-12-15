В Сумах православные отметили 130-летие обретения чтимой чудотворной иконы

Более 100 священнослужителей и сотни верующих приняли участие в торжествах, прошедших в Сумах 13 декабря по случаю 130-летия со дня первого обретения чудотворного Малочернетчинского образа Спасителя «Хлеб Жизни».

Как сообщает "Фома в Украине", всенощное бдение накануне и литургию в сам праздник в Спасо-Преображенском соборе совершили архиепископы Сумской и Ахтырский Евлогий и Конотопский и Глуховский Роман.

После литургии образ крестным ходом обнесли вокруг собора. Затем состоялась праздничная трапеза.

Напомним, Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни» был написан во второй половине XVIII века. Хранился он в с. Малая Чернетчина Сумского уезда Харьковской губернии (отсюда его название).

Особо прославилась икона многочисленными исцелениями в конце ХІХ века, с тех пор и почитается на Сумщине как чудотворная.

При чем, Малочернетчинский образ Спасителя почитался не только православными, но также лютеранами и католиками.

Для этой иконы Святейший Синод в 1904 году установил ежегодный Крестный ход, на который стекалось множество паломников. Память о чудотворном Малочернетчинском образе сохранялась у верующих Сумской области, несмотря на десятилетия гонений. Во многих храмах Сумщины до сих пор хранятся списки этой иконы. Долгие годы попытки найти саму святыню оставались безуспешными.

Почти 100 лет (с 1920-х) икона считалась утерянной. В июле 2012-го её обнаружили в одной частной коллекции. После проведения экспертизы, подтвердившей подлинность лика, 25 сентября того же года образ был передан Украинской Православной Церкви.