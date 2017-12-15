В РПЦ настаивают на выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования

Позиция Русской Православной Церкви в отношении к абортам - их вывод из системы обязательного медицинского страхования.

Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает "РИА Новости".

«К сожалению, то, что операции по прерыванию беременности финансируются из фонда ОМС, позволяет в том числе воспринимать аборты как общественную норму. Церковь считает аборты злом и выступает против их совершения. Не думаю, что кто-то из верующих людей скажет, что поддерживает эту практику», - отметил Владимир Легойда.

Госдума в конце октября отклонила законопроект, разрешающий проведение абортов только в государственных медучреждениях и выводящий их из системы обязательного медицинского страхования и услуг частных клиник.