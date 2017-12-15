Митрополит Горийский рассказал об особенностях монашества в Грузии

Обители Сакартвело, так называют свою родину грузины. Непередаваемый колорит Кавказа, кажется, до сих пор хранит в себе дух древнего подвижничества отцов-отшельников, искавших молитвенного уединения в расщелинах скалистых гор. Монашество Грузии берет свое начало от тринадцати ассирийских отцов, пришедших сюда в V-VI веке.

Митрополит Горийский и Атенский Андрей рассказал о монашестве Иверии.

"Разумеется, национальности у монашества нет, но в каждой Поместной Церкви есть свои особенности, присущие монашеству той иной местности. Они больше касаются обрядовой стороны – есть различия в одежде, в богослужебном уставе, в традиции, которую воспринял тот или иной монастырь.

Например, когда монашество более проявляет аскетические признаки, это бывает связано с тем, что в некоторых Поместных Церквах оно имеет очень долгую историю и восходит к IV–VI векам. Элементы древности присутствуют в монашеской традиции некоторых Церквей и по сей день. Хотя, возможно, они в той или иной форме есть везде, ведь духовное развитие монашества имеет общие корни.

Богослужебный устав, который был распространен в монастырях Грузинской Церкви, берет свое начало в монастыре Саввы Освященного, а форма устроения внутренней жизни наших монастырей гармонично сочетает в себе отшельническую и общежительную традиции.

Это связано с именем великого грузинского святого, преподобного Григория Хандзтели, жившего в VIII–IX веках. Именно он укрепил своим авторитетом отшельничество, и аскетика пустынножителей стала примером для молодых монахов. Отшельники духовно окормляли братию общежительных монастырей, но при этом не изменяли своего образа жизни. Они приблизились к общежительным монастырям территориально, духовно руководили иноками, наставляли их, делились опытом, который приобрели, живя в уединении...

И практически до периода экзархата грузинские монастыри сохраняли образ жизни, подобный тому, которым жила лавра египетского образца. Монахи жили на одной территории, но кельи находились в некотором удалении друг от друга, как мы знаем из патериков времен Антония Великого и Макария Египетского. Совместным в таких монастырях могло быть богослужение, иногда общая трапеза.

До наших дней сохранился монастырь Ваханских пещер, который был рассчитан примерно на 50 монахов и 10 прислужников. Монастырь вырублен в скале. Кельи соответственно тоже расположены в скалах. Сейчас осталось только три яруса монашеских келий, а раньше их было не менее шести. Братия жили по одному человеку, и общение было затруднено, так как два крыла кельи могли находиться по разные стороны скалы.

Конечно, монахи могли видеть друг друга, но перейти из одной кельи в другую было совсем непросто. В этом монастыре есть центральный храм, кафоликон, и есть несколько малых храмов.

Традиция грузинского монашества на сегодня, в наиболее сохранном виде представлена в Гелатии. Расположенный здесь монастырь был основан Давидом Строителем в 1106 году. Обитель была общежительной, но вокруг находились кельи отшельников, в которых иноки жили по одному-три человека. Малые скиты располагались вокруг монастыря.

Это один из очень древних образов монашеского жития. В скитах уединенно живут монахи-отшельники, которые приходят в монастырь на общую молитву. В наши дни эта традиция сохраняется на Святой Горе Афон. Тот, кто желает уединения, может, получив благословение у настоятеля монастыря, проводить пять дней недели в одиночестве малой келлии, а на субботу и воскресенье приходить в монастырь, чтобы причащаться и трапезничать вместе с братией, встречаться с настоятелем.

Настоятель наблюдает за духовным состоянием такого человека, следит, чтобы он не отрывался от братии, регламентирует его духовную жизнь. Так было и в наших монастырях".

По материалам "Монастырский вестник".