Киево-Печерская лавра просит помочь подготовиться к предстоящим юбилеям

Принять участие в издании фотоальбома и подготовке ряда мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, 30-летию возобновления монашеской жизни в Киево-Печерской Лавре, 100-летию со дня убиения священномученика Владимира (Богоявленского), приглашают насельники лавры. Все три юбилея будут отмечаться Украинской Православной Церковью в 2018 году, сообщает "Фома в Украине".

Желающих просят поделиться отсканированными тематическими фотографиями и документами или сведениями, где их можно найти.

Письма принимаются по адресу: jubilee.in.lavra@gmail.com. При этом желательно указать тему письма – «Фотоматериалы к юбилею», а в самом письме – фамилию, имя и отчество того, кому принадлежит фотография/документ.

Напомним, решение о праздновании 100-летия со дня кончины священномученика Владимира и 30-летия возрождения монашеской жизни в Киево-Печерской лавре на общецерковном уровне Священный Синод УПЦ принял 26 июля. Главой оргкомитета по подготовке тематических мероприятий назначен наместник лавры митрополит Павел.

Подготовка к празднованию 1030-летия Крещения Руси также проходит на государственном уровне.