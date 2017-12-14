Кем бы вы были во времена Иисуса Христа? - ТЕСТ

Православный журнал "Фома" предложил пользователямпройти онлайн-тест и выяснить, кем бы они могли быть в Иудее времен прихода в мир Иисуса Христа. Для этого нужно ответить на вопросы о политике, традиционных ценностях и просто отношении к окружающим.

"Это, конечно, в первую очередь игра, как и любая такая активность с тестами и викторинами, но также это повод задуматься, - говорит первый заместитель главного редактор журнала Владимир Гурболиков. - Нас и людей того времени много объединяет. Кем бы мы были во времена Спасителя? Заметили бы мы Его приход в мир или были бы слишком увлечены своими проблемами? Что бы мы делали во время Его распятия? Это хорошие вопросы в преддверии Рождества".

Пройдя тест, пользователь может оказаться, например, легионером римских оккупационных сил, мытарем, фарисеем или представителем иной иудейской партии.