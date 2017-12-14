В Запорожье УПЦ собирает антицерковные плакаты времен СССР, чтобы открыть музей

В Запорожской епархии Украинской Православной Церкви появится церковно – исторический музей. Цель его создания — сохранение и актуализация той части наследия национальной культуры, которая корнями уходит в Православие, сообщает "Индустриалка".

С помощью музея, в частности, будет показан вклад Церкви в развитие национальных видов искусства – иконописи, церковного зодчества, декоративно-прикладного искусства и литературы.

Посетителей будут знакомить с устройством и символическим смыслом православного храма, правилами поведения в нем, православными таинствами и обрядами.

А еще — с историей епархии и институтами УПЦ в крае (монастырями, духовными учебными заведениями, благотворительными обществами и др.), жизнедеятельностью подвижников и мучеников за веру Христову.

Цель создания музея — привлечь внимание к местным православным святыням, чудотворным иконам, источникам, храмам и монастырям.

Епархиальная канцелярия примет в дар: старинную церковную утварь, облачения, иконы, книги, марки с изображением храмов, газеты церковные/антицерковные, антицерковную агитацию прошлых лет, плакаты.

Все собранное будет представлено в музее.