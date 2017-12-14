На Афоне митрополит Иларион (Алфеев) рассказал, начнутся ли переговоры с УПЦ КП

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) не знает будут ли результативными переговоры с УПЦ Киевского Патриархата и начнутся ли они.

Об этом председатель комиссии по переговорам с УПЦ КП сказал во время встречи с настоятелем Ватопедского монастыря архимандритом Ефремом, пребывая на Святой Горе Афон, сообщает служба коммуникации ОВЦС МП.

"На Соборе было зачитано письмо от бывшего Киевского митрополита Филарета. В своем письме, написанном не на бланке и подписанном без всяких титулов, он просил прощения у епископата Русской Православной Церкви. В ответ на это прошение мы назначили комиссию по диалогу с украинскими раскольниками. Правда, на следующий день Филарет дал пресс-конференцию, на которой практически дезавуировал все то, что написал в этом письме. Тем не менее, наша комиссия существует. Я председатель комиссии, в ее составе также три архиерея из Украины и еще несколько клириков. Не знаю, приведут ли к чему-нибудь эти переговоры, начнутся ли они. Но, видимо, какое-то движение души было у главы раскола, ему 88 лет. Мы на это движение души откликнулись", - сказал митрополит Иларион.

В свою очередь, настоятель Ватопедского монастыря заявил о поддержке «неотъемлемой части Московского Патриархата – канонической Украинской Православной Церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием», заверив в том, что и он сам, и братия молятся за РПЦ.