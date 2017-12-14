Предстоятель УПЦ почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС /

В день памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, 14 декабря, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возложил цветы к мемориальному кургану “Героям Чернобыля”, который расположен на территории храмового комплекса Архистратига Михаила Деснянского благочиния столицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в церемонии почтения памяти ликвидаторов аварии также приняли участие Президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, представители Кабинета министров и общественные деятели.

Блаженнейшего Митрополита Онуфрия сопровождали архиепископ Обуховский Иона и настоятель храмового комплекса протоиерей Богдан Штым.

Все присутствующие почтили память ликвидаторов и жертв трагедии минутой молчания.