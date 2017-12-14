В Александро-Невской лавре открылась выставка о возрождении Православной Церкви в конце XX века

В духовно-просветительском центре Свято-Троицкой Александро-Невской лавры (Россия, Санкт-Петербург) открылась фотовыставка, посвященная возрождению Православной Церкви на рубеже XX-XXI веков.

Как сообщает Санкт-Петербургская митрополия РПЦ, вэкспозицию вошли 400 специально отобранных кадров из официальных архивов Смоленской епархии и из личных собраний священников и мирян. В экспозицию также включены копии документов и краткие информационные статьи.

Фотовыставка будет открыта в Александро-Невской лавре до 27 декабря.