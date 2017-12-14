Ситуация в Иерусалиме потенциально опасная, но пока все под контролем – Паломнический Центр УПЦ

В связи с террористической угрозой Посольство Украины в Израиле призвало граждан страны не посещать в ближайшее время Восточный Иерусалим. Ситуацию прокомментировал глава Паломнического Центра УПЦ, сообщает "Фома в Украине".

"От Русской Духовной Миссии в Иерусалиме к нам поступает утешительная информация о том, что на этот момент там все под контролем. Паломничества на Святую Землю совершаются, люди благополучно попадают в Иерусалим, опасности не подвергаются и запланированную программу посещения святых мест выполняют.

Однако мы не можем игнорировать призыв украинского посольства без особой необходимости не посещать восточной части города Иерусалим из-за потенциальной угрозы терактов.

Можно сказать так – из трех возможных режимов опасности сейчас ситуация на самом нижнем уровне. Это, конечно, уже не тот Иерусалим, который был до заявления Дональда Трампа, но пока, слава Богу, никаких опасных событий не происходит. Существует большая вероятность негативного сценария развития ситуации. Парламент Израиля обращается к разным государствам с просьбой о поддержке заявления президента США и переводе своих посольств в Иерусалим, подтверждая, таким образом, тот факт, что это столица государства", - сказал Владимир Телиженко.

Паломнический центр УПЦ пока не отменяет поездки в Израиль на Рождество и Крещение, но они пока под вопросом.

Напомним, Президент Дональд Трамп на прошлой неделе признал Иерусалим столицей государства Израиль и рассказал о намерении перенести туда посольство США. Это заявление добавило напряженности в регионе и вызвало обеспокоенность в мусульманском мире.