2-летней Алене необходима помощь, чтобы продолжить химиотерапию - "Надеюсь и верю"

2-летней Алене Кривошей из города Ахтырка Сумской области необходима помощь для проведения химиотерапии.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ "Надеюсь и верю", когда девочке исполнился год, ей сделали БЦЖ. Позже на плече у Алены появилась шишка, которая стала стремительно расти. Мама сразу же обратилась в больницу. Местные врачи сначала предположили, что у девочки туберкулез и направили в Киев в Институт фтизиатрии, где провели обследование. Параллельно обследования проводились и в Институте рака. Биопсия показала злокачественную опухоль, которая успела уже распространиться на легкие, которые сдавливают ребра, образовались метастазы.

Диагноз, поставленный врачами Алене: примитивно нейродермальна опухоль группы Pnet.

Девочка проходила лечение химиотерапией в отделении гематологии Сумской областной детской клинической больницы. Но опухоль не поддалась химиотерапии, она увеличилась и начала сдавливать легкие. Врачи пришли к выводу, что в данной ситуации единственным выходом остается операция. И в сентябре девочку прооперировали. Операция была очень сложной.

Девочка восстановилась, и будет продолжать лечение химиотерапией по месту жительства. Алене нужен препарат «Иринотекан» в количестве 6 упаковок на сумму 7 680, 72 грн. Сумма большая для мамы девочки. Помощи ей ждать неоткуда. Мама с бабушкой воспитывают девочку самостоятельно, все свои силы и внимание уделяют исключительно ей. Малышка лечится с января этого года и все сбережения уже давно исчерпаны. Пожалуйста, помогите спасти ребенка!

Как и чем помочь Алене Кривошей, читайте на сайте благотворительного фонда "Надеюсь и верю".