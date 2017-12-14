В РПЦ не назвали точной даты завершения экспертиз "царских останков"

Вопрос о том, будут ли завершены экспертизы в отношении "екатеринбургских останков" к столетию расстрела царской семьи в 2018 году, пока остается открытым, считает секретарь профильной патриаршей комиссии епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). Об этом сообщают "РИА Новости".

"Мы глубоко убеждены, что по всем основным версиям, как бы они иногда не казались кому-то экзотическими или сложными, мы должны поставить точки над "i". Не могу сказать, будет ли на будущий год все это завершено", – сказал Шевкунов в среду на пресс-конференции в РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что безотносительно к результатам расследования, какие-то новые экспозиции в рамках мультимедийного парка "Россия – моя история" могут появиться и быть посвящены обстоятельствам расстрела Николая II и членов его семьи.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.