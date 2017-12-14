В Киево-Печерской лавре состоится "Никольская" выставка-ярмарка
10:40, 14 декабря 2017Православие
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На территории Киево-Печерской лавры будет проходить православная выставка-ярмарка.
Как сообщается на сайте обители, выставка будет проходить с 16 по 24 декабря в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам Киево-Печерской лавры.
Вход свободный с 9.00 до 19.00.
С требованиями к участникам выставочных мероприятий можно ознакомиться здесь.
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