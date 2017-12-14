В Одессе православные помолились перед мощами святого апостола Андрея Первозванного (видео)

10:08, 14 декабря 2017
Православие
1305
В Одессе верующие поклонились мощами святого апостола Андрея Первозванного / eparhiya.od.ua

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

Ему сослужили представители священноначалия и духовенства, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

2

После завершения богослужения был отслужен праздничный молебен святому апостолу Андрею Первозванному перед его мощами.

3

Святой апостол Андрей Первозванный является небесным покровителем Одесской духовной семинарии, которая 13 декабря отметила Актовый день.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter