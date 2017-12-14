В Одессе православные помолились перед мощами святого апостола Андрея Первозванного (видео)

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил праздничную Божественную литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

Ему сослужили представители священноначалия и духовенства, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

После завершения богослужения был отслужен праздничный молебен святому апостолу Андрею Первозванному перед его мощами.

Святой апостол Андрей Первозванный является небесным покровителем Одесской духовной семинарии, которая 13 декабря отметила Актовый день.