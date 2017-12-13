Синод УПЦ КП хочет восстановления единения с РПЦ
21:49, 13 декабря 2017Православие
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Синод УПЦ КП хочет восстановления единения с РПЦ, но выдвигает свои условия.
Об этом говорится в журналах от 13 декабря, обнародованных на официальном сайте УПЦ КП.
"Восстановление Московским Патриархатом в прошлом разорванного по его инициативе молитвенного и евхаристического единения с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата", - выдвигает требование УПЦ КП.
В то же время в конфессии просят признания Московским Патриархатом автокефалии Киевского Патриархата как Поместной Украинской Православной Церкви.
При этом Синод УПЦ КП заявляет, что вхождению Киевского Патриархата в административную структуру Московского Патриархата невозможно.
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