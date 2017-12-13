Синод УПЦ КП хочет восстановления единения с РПЦ, но выдвигает свои условия.

Об этом говорится в журналах от 13 декабря, обнародованных на официальном сайте УПЦ КП.

"Восстановление Московским Патриархатом в прошлом разорванного по его инициативе молитвенного и евхаристического единения с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата", - выдвигает требование УПЦ КП.

В то же время в конфессии просят признания Московским Патриархатом автокефалии Киевского Патриархата как Поместной Украинской Православной Церкви.

При этом Синод УПЦ КП заявляет, что вхождению Киевского Патриархата в административную структуру Московского Патриархата невозможно.