В УПЦ КП хотят вести диалог с РПЦ и принимают об этом решения на уровне своего Синода

Священный Синод Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата обратился к Русской Православной Церкви с разъяснением своей позиции по делу диалога по преодолению церковного раскола в Украине.

Об этом говорится в официальном обращении.

"Мы, помня наставления Божьи, должны быть готовыми к примирению и заботиться о достижении мира, ведь «блаженны миротворцы, ибо они сыновьями Божьими назовутся» (Мф. 5:9). Должны быть готовы примириться с братьями и сестрами в вере православной", - отмечает Синод УПЦ КП.

В то же время в УПЦ КП подчеркивают, что "существует украинский народ и Украинское государство как отдельный народ и независимое государство" и говорят о необходимости быть автокефальной.

В то же время в УПЦ КП отметили, что готовы и желают вести диалог.

"О прекращении вражды между православными, о восстановлении общения в молитве и Евхаристии, о признании Русской Церковью автокефалии Киевского Патриархата", - говорится в обращении.