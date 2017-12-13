В Запорожье из Греции прибыла икона Андрея Первозванного, освященная на его мощах

В Запорожье в Свято-Андреевский кафедральный собор УПЦ 13 декабря прибыла икона Андрея Первозванного, которую написали в городе Патры в Греции. К собору, где будет храниться икона, святыню пронесли крестним ходом, сообщает телерадиокомпания "Алекс".

Митрополит Хризостом, управляющий Патрийской митрополией вложил частицу мощей апостола и частицу креста, на котором он был распят.

Икона Андрея Первозванного была написана в греческом городе Патры, где был распят на кресте этот святой. Святыня была освящена на мощах апостола. На иконе, кроме фигуры Апостола Андрея изображены главные события его жизни.