В храме, на месте дома, где родился cвятой Серафим Вырицкий состоялась первая литургия

Первая литургия состоялась в храме-часовне, построенном на месте дома, где родился преподобный Серафим Вырицкий.

Как сообщает "Фома в Украине", богослужение возглавил епископ Вениамин.

Сегодня деревня Вахромеево в Ярославской области состоит из одного единственного строения – возведенного недавно храма-часовни. Эта церковь – точной копии храма-часовни в с. Вырица под Санкт-Петербургом, где находятся мощи святого.

Место, где стояла изба родителей святого Серафима, было установлено десять лет назад. Память о том, где стоял дом Муравьевых, местные жители передавали из поколения в поколение. Ориентир – старая липа. Тогда же здесь сразу установили большой деревянный крест с образом святого, а теперь вот и храм-часовню.

Напомним, закладка часовни на месте дома святого Серафима состоялась в июне 2016 года.

В 6 км от храма-часовни расположена деревня Спас-Ухра. В ней, в Спасо-Преображенском храме (1763 г.) крестили будущего подвижника. У этой церкви похоронены его родители.