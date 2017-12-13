Глава дома Романовых верит в искренность Филарета и уверена, что РПЦ и УПЦ явят честный подход к проблеме решения раскола

Дом Романовых надеется на искренность стремления главы УПЦ КП, бывшего митрополита Киевского Филарета, к достижению единства православных верующих в Украине и призывает все стороны "избегать крайностей" и проявлять "терпение и деликатность", заявил в интервью РИА Новости директор Канцелярии Российского Императорского Дома Александр Закатов.

Архиерейский собор Русской православной церкви ранее принял постановление, в котором изложил просьбу главы УПЦ КП Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе.

Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" в Украине и создал специальную комиссию для переговоров с КП.

Позднее па пресс-конференции Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной Украинской Православной Церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ.

Александр Закатов считает, что сейчас "нужно молиться об исцелении раскола и надеяться, что бывший митрополит Филарет написал свое письмо не с демагогическими и чисто политическими целями, а действительно желая вернуться в лоно Церкви".

По словам представителя Дома Романовых, цель православных верующих – "не в самоутверждении и не в горделивом торжестве над поверженными противниками, а в максимальном содействии спасению душ".

"Великая княгиня Мария Владимировна, - продолжил Закатов, - обращает внимание и на такое явление: в момент, когда происходит какой-то мирской конфликт или церковный раскол, его стороны, пусть и с разных позиций, но понимают его причины и действуют осознанно. Но когда у распри или раскола появляется многолетняя история, когда к ним присоединяются представители следующих поколений, они часто уже не помнят и не знают, "с чего всё началось".

По словам Закатова, такие люди "субъективно, для самих себя", не осознают, что участвуют в расколе, но они "живут в плену тех мифов, которые навязали им зачинатели конфликта, которые потом обросли следующими мифами".

"Эти люди заслуживают особенного сочувствия, ибо они становятся заложниками чужих грехов и заблуждений. Нужно с терпением и деликатностью сделать всё возможное, чтобы не оттолкнуть этих людей, а объяснить им, в чем состоит неправота раскола, каковы его истоки, к каким страшным последствиям он ведёт", — сказал собеседник агентства.

Глава Дома Романовых, добавил он, "абсолютно уверена, что со стороны Русской православной церкви и канонической Украинской православной церкви будет явлен самый доброжелательный, искренний и честный подход к данной проблеме".