В Православной Церкви считают, что японский робот-монах, который хоронит людей, это кощунство
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) назвал кощунственной ситуацию, когда на похоронах вместо священника функции выполняет робот.
Об этом он сказал в интервью, размещенном на официальном сайте РПЦ, комментируя новость о выпуске в Японии "робота-гуманоида", который заменяет буддийского священника и может читать сутры во время похорон.
Митрополит Иларион подчеркнул, что если человек серьезно относится не только к религии, но и уважает усопшего, он никогда не пойдет на такие кощунственные похороны.
"Многие японцы являются одновременно и буддистами, и синтоистами. И как раз очень большое внимание уделяется культу умерших и оказанию почестей тем людям, которые переходят в иной мир. Не думаю, что у подобного рода роботов в Японии большое будущее", - сказал митрополит Иларион.
Глава ОВЦС уверен, что "религиозные люди будут обращаться к священникам, а люди нерелигиозные будут хоронить своих близких в соответствии со своими убеждениями".
Как сообщалось, в Японии выпускают робота-гуманоида, который выполняет функции буддийского священника. Услуги робота стоят 450 долларов, в то время как похоронить человека в среднем в Японии обходится в 2200 долларов.