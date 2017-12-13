Православные села Старый Гвоздец обратились к Президенту (видео)

«Первый Казацкий» опубликовал обращение верующих села Старый Гвоздец, Ивано-Франковской области, и священнослужителей УПЦ к Президенту. В нем прихожане общины храма Успения Пресвятой Богородицы высказываются против дискриминации УПЦ, произвола властей и против антицерковных законопроектов, сообщает raskolam.net.

«Господин Президент, вы когда-то ходили в наши храмы, посещали наши монастыри. Чтобы был мир и спокойствие в государстве, не принимайте эти законы», – призывает Игорь Пеночка.

«Эти законы несут международную вражду. Наш контингент в первую очередь многонациональный, и нельзя всю Украину ровнять под одну Галичину», – считает священник Свято-Троицкого храма Ржищева иерей Юрий Гичка.

Одна из прихожанок рейдерски захваченного храма села Старый Гвоздец Оксана Пернаровская рассказывает о случаях физического насилия по отношению к верующим УПЦ и просит Президента Порошенко восстановить законность и справедливость.

В свою очередь священнослужитель Волынской епархии УПЦ протоиерей Олег Точинский призывает депутатов не принимать и не выносить на голосование антицерковные законопроекты, включая законопроект №4128, которые ухудшают положение верующих внутри страны и международный имидж Украины.

Напомним, что один из авторов антицерковных законопроектов, нардеп Еленский, несмотря на убеждения верующих УПЦ, заверил, что будет голосовать и лоббировать законодательную инициативу.