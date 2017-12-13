В Минске обсудили духовное наследие митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) (†1868)

В Минской духовной семинарии состоялись Х чтения памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) (1798-1868) и его сподвижников, потрудившихся в деле воссоединения белорусских униатов с Матерью-Церковью.

Как сообщает официальный сайт БПЦ, мероприятие прошло в формате международной научно-практической конференции «Митрополит Литовский и Виленский Иосиф (Семашко): личность в контексте эпохи».

Среди многих докладов были также подняты темы «Эволюция взгляда епископата Киевской митрополии на унию в преддверии Брестского собора 1596 года»; «Греко-католическая церковь в Угорской Руси в XIX веке как орудие мадьяризации карпатских русинов».

О жизни и трудах митрополита Литовского и Виленского Иосифа можно узнать на сайте Минской духовной академии.