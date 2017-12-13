Впервые издан альманах с малоизвестными архивными данными о древнерусских монастырях на Афоне

Малоизвестные сведения из афонских архивов о создании киевскими князьями на Афоне в XI – XII вв. древнерусских монастырей «Ксилургу» и «Старый Русик» впервые увидели свет на страницах нового выпуска (№ 5 – 6) научного альманаха «Афонское наследие» («The Athonite Heritage»), вішедшего в рамках издательских проектов Международного института афонского наследия (МИАН).

Также в альманахе впервые в полном объеме опубликованы неизвестные ранее письма прп. Паисия Величковского, подтверждающие факт передачи ему и его «малороссийскому братству» «на вечные времена» древнего афонского монастыря Симонопетра.

Издание приурочено к 295-летию со дня рождения прп. Паисия Величковского. Количество страниц — 406, имеется большое количество иллюстраций.

Всего в этот выпуск альманаха вошло 28 статей известных ученых и богословов из девяти стран мира (Украина, Великобритания, Италия, Болгария, Россия, Молдова, Польша, Германия, США). В них исследователи на основе архивных документов рассматривают историю взаимоотношений Киевской Руси и стран Центрально-Восточной Европы с мировым центром православного монашества и мистицизма на Афоне. Также в альманах вошли материалы проведенных Международным институтом афонского наследия научных конференций.

Особое внимание в сборнике уделяется роли и значению Афона, его традиций и наследия в формировании самобытной отечественной духовности и культуры, а также зарождению древнерусского монашества на Святой Горе, его связям с Киевской Русью и славянским миром.

Главный редактор альманаха – директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило.

Издание осуществлено по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Альманах рассчитан как на ученых, преподавателей, священнослужителей, студентов, аспирантов, так и всех, кто интересуется церковной историей и афонским наследием. Рекомендован к печати Рецензионной комиссией Украинской Православной Церкви и Ученым советом Национального университета «Черниговский коллегиум» им. Т. Г. Шевченко.