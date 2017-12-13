Епископ УПЦ принял участие в церемонии награждения "Будущее нации"

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор принял участие в V церемонии награждения «Будущее нации», которая проходила в зале Национальной оперы Украины.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, на мероприятии были награждены дети и юноши, которые в текущем году достигли особого успеха в области образования, науки, культуры и спорта. Юные номинанты представляли Украину на международном уровне, где показали высокие результаты.

От имени Предстоятеля Украинской Православной Церкви епископ Виктор обратился с приветственным словом к организаторам и участникам церемонии, а также наградил орденом равноапостольного князя Владимира II степени почетного гостя праздничного мероприятия генерального директора международного фестиваля «Славянский базар» Александра Сидоренко.