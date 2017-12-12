Обнародовано письмо Филарета первоиерарху РПЦЗ с просьбой об автокефалии

Обнародовано письмо главы УПЦ КП к Первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона. Его опубликовал пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Фейсбук.

Письмо подписано и направлено адресату в тот же день, когда и первое, которое было адресовано Патриарху Кириллу и епископату РПЦ 16 ноября.

"Убежден, что признание Русской Православной Церковью автокефалии Украинской Православной Церкви положит конец нынешнему трагическому разделению Православия, чего мы все искренне желаем", - написал Филарет.

На своей странице в Фейсбук архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря также прокомментировал это письмо.

"Украинская Православная Церковь, которую имеет в виду Патриарх Филарет в письме, - это возглавляемая им Церковь, которая на Соборе в 1991 году единогласно высказалась за автокефалию, а в 1992 г. объединилась с УАПЦ в единую Церковь - Украинскую Православную Церковь Киевский Патриархат", - отметил он.