В Свято-Успенской Святогорской лавре обсудят культурное наследие обители

Уже скоро историки и краеведы соберутся в Святогорск на XII научную конференцию «Сибилёвские чтения». Ежегодный форум проведут 14-15 декабря, сообщает "Фома в Украине".

Организаторы конференции – государственный историко-архитектурный заповедник в г. Святогорск и Свято-Успенская Святогорская лавра.

Участники конференции – сотрудники ряда научные учреждений, вузов, музеев, организаций краеведов из разных городов Украины – представят результаты археологических, исторических и музееведческих исследований Святогорья, проведенных в 2017 году.

Работа конференции пройдет в трех секциях: «Археологические исследования»; «Исторические исследования и музееведение»; «Историография и источники. Материалы к юбилейным датам».

14 декабря будут представлены новейшие издания организаторов мероприятия. На второй день конференции состоится презентация археологической выставки «Новые археологические комплексы Подонцовья периода средневековья. VIII–XIV вв.», созданной на основе музейных коллекций Святогорского историко-архитектурного заповедника, Харьковского исторического музея, Харьковского национального педагогического университета им. Г. Сковороды, Славянского краеведческого музея.

Прямую трансляцию форума можно будет посмотреть на официальной странице лавры в Facebook. Начнется форум в 10.00.

Напомним, впервые «Сибилёвские чтения» состоялись в 2005 году. Они посвящены археологическим проблемам Донецкого региона, истории края и краеведческим изысканиям. Названы Чтения в честь археолога и краеведа Изюмского края Николая Сибилева (1873 – не позже 1950).

Материалы конференции ежегодно публикуются в сборнике «Святогорский альманах». Всего в издании увидели свет уже 185 статей и сообщений.

Начиная с прошлого года, региональный форум проводится с участием Святогорской лавры, которая предоставила условия для плодотворной работы и современные технические средства для сопровождения докладов и трансляции её работы.