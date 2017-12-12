Православная Церковь против идеи Папы Римского изменить молитву "Отче наш"

В Русской православной церкви считают нецелесообразными какие-либо "корректировки" в молитве "Отче наш" — ее славянский перевод соответствует греческому тексту Евангелия, наиболее древнему из сохранившихся изложений этой молитвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в интервью итальянскому телеканалу TV2000 папа римский Франциск заявил о несовершенстве переводов этой молитвы на английский и ряд других языков. А именно, понтифик обратил внимание на фразу "не введи нас во искушение", отметив, что, исходя из этого, можно подумать, что "Бог выбирает, ввести ли человека в искушение или нет".

По словам папы Франциска, перевод здесь "делает намек на то, что Бог провоцирует на искушение". Он напомнил, что во Франции уже внесли изменение в тексте молитвы, который теперь гласит "не позволь нам поддаться искушению". При такой формулировке, заметил глава Римско-католической церкви, вся вина в искушении лежит на человеке.

Однако представители РПЦ советуют обращаться к существующим толкованиям Священного Писания, которые правильно разъясняют смысл библейского текста, в том числе и молитвы. Согласно Библии, "молитву Господню" ("Отче наш") оставил своим ученикам сам Иисус Христос.

Славянский перевод "адекватен" оригиналу

Как отмечает заведующий кафедрой библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Алексей Емельянов, Иисус Христос произносил молитву "Отче наш" на одном из семитских языков, однако до нас дошел только перевод на греческий язык.

"В греческом тексте заключительного прошения молитвы стоит сказуемое, которое дословно можно понять так, будто вводящий в искушение – есть Бог. Поэтому славянский перевод "не введи нас во искушение" адекватен греческому оригиналу", — сказал РИА Новости священнослужитель.

По его словам, с древности толкователи Библии отвечали на вопрос о том, сам ли Бог вводит человека в искушение, используя другой новозаветный текст, — отрывок из "Послания апостола Иакова". В нем есть такие слова: "В искушении никто не говори: "Бог меня искушает"; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого".

"Свидетельством истолковательной работы в Церкви служит вариант старолатинского перевода этого места молитвы в некоторых рукописях Нового Завета: "Не дай нам быть веденными в искушение", — имеется в виду, введенными диаволом. Этого понимания придерживались латинские церковные авторы начала III века Тертуллиан и священномученик Киприан Карфагенский. А тот вариант, который предлагает принять за основу Римский папа, восходит к толкованию молитвы "Отче наш" церковного автора того же III века Оригена: "Не дай нам поддаться искушению", — пояснил Емельянов.

Таким образом, добавил он, существуют разные варианты толкований — "но не самого текста" — этого стиха молитвы Господней. "Поэтому засвидетельствованное с глубокой древности чтение не нуждается в изменении, так как в нем остается сконцентрированным весь спектр церковного понимания этого прошения", — заключил завкафедрой ПСТГУ.

Вопрос о Божьей воле и свободе не прост

Комментируя заявления папы Франциска, замглавы синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько) замечает, что "соотношение воли Божией и человеческой свободы в деле морального выбора трудно выразить во вполне адекватных лингвистических конструкциях".

"Человек всегда может подумать что-то неверно, потому что наш язык, прежде всего, описывает нашу, человеческую реальность, а при передаче Божественного откровения использует иногда свои сокровенные формы", — сказал РИА Новости игумен Серапион.

Он призвал "не преувеличивать значение" этого заявления папы Франциска, поскольку "речь все же идет о переводах". "Впрочем, и оригинальный текст молитвы "Отче наш" в самом евангельском тексте также является переводом, поскольку Евангелие от Матфея было написано на арамейском языке", — сказал собеседник агентства. Впоследствии этот текст был утрачен.

Замглавы Миссионерского отдела не исключает, что в европейских странах "перевод действительно может вводить кого-то в заблуждение", и поэтому понятно стремление Западной церкви внести в это дело ясность.

"Полагаю, что мы не должны переносить эту ситуацию в нашу среду. В любом случае, как бы ни поменялся перевод, мы всегда останемся в благоговении перед тайной Божественного промысла о нас", — добавил игумен Серапион.

"Для правильного понимания есть толкования"

В свою очередь ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш) обратил внимание на то, что православные христиане верят "не в слово, а в Христа, в Бога".

"Чтобы правильно понимать Божье слово, чтобы оно доходило до нас, до наших умов и личностей, для этого и существует Церковь, и существуют толкования. Чтобы наша вера была разумной, чтобы за словами мы увидели реальность, которую они до нас доносят. Чтобы мы не поклонялись букве, а узнавали то, что стоит за буквой", — сказал РИА Новости иеромонах Макарий.

По его словам, нужно "не играть в волейбол с этими самыми словами", а "читать и вникать в святоотеческие комментарии – как Церковь эти слова понимает".

Вместе с тем собеседник агентства указал, что определенная разница между греческим глаголом "εἰσαναγκάζω (вынуждаю, принуждаю)", который стоит в оригинале, и его переводами — латинским словом "indūco", славянским (русским) "ввожу", немецким "fuere" и английским "lead", — все же имеется. "В греческом варианте действительно имеется момент принуждения, вынужденности. А какого принуждения? Святоотеческое понимание этого стиха вкратце таково: Господи, помоги нам устоять против искушения. В латинском и других переводах этот смысловой элемент отсутствует", — признал он.

"Православная церковь свои богослужебные, священные тексты не то что никогда не меняет – она просто не торопится с этим. Потому что не это главное – главное, чтобы люди понимали смысл. Как помочь людям понимать, есть разные способы, в том числе, и коррекция переводов. Нужно ли корректировать этот знаменитый и вошедший в русское сознание за тысячу лет фрагмент Нового Завета — это палка о двух концах. И скорее всего, не нужно", — заключил отец Макарий.