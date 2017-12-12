Православная молодежь Одессы проводить благотворительные ярмарки

13:11, 12 декабря 2017
Православие
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Благотворительный ярмарок в Одессе / eparhiya.od.ua

По благословению, митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, молодежные объединения храмов Одесской епархии совместно с воспитанниками воскресных школ 10 декабря провели ряд ярмарок в рамках благотворительной акции "Поделись своей добротой", приуроченной к дню памяти Святителя Николая. Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Прихожане храмов имели возможность поучаствовать в этом благом деле через пожертвование необходимых вещей для малоимущих семей и детей с интерната.

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Подобные ярмарки так же пройдут 17 декабря в разных районах города Одессы, Черноморска, Измаила, Южного, Белгород-Днестровского и других городах Одесский епархии.

Все пожертвованные подарки 19 декабря будут переданы в детские дома.

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