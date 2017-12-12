В Таиланде на острове Пханган освятили первую православную церковь

Епископ Звенигородский Антоний, находящийся в Таиланде с архипастырским визитом, освятив в воскресенье первый православный храм на острове Пханган в Сиамском заливе на юге королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство РПЦ в Таиланде.

Однокупольная церковь во имя преподобного Серафима Саровского построена там примерно за полтора года на средства верующих. На острове постоянно проживают около 400 человек представителей русскоязычной диаспоры. В туристический сезон, традиционно приходящийся на зимние месяцы, их количество возрастает до 2-2,5 тыс. человек.

В Таиланде, где более 90% населения исповедуют буддизм, за последние годы открылись уже десять православных церквей, а паства включает в себя немало местных жителей. В курортной Паттайе, где русская община представлена наиболее широко, действуют уже два прихода. Православные храмы есть на островах Пхукет, Самуи и Чанг, в курортном городе Хуахин, самая северная таиландская церковь открыта в провинции Чиангмай. В провинции Ратчабури расположен мужской монастырь. Более трех лет назад в Бангкоке открылся Свято-Никольский собор.