Запорожская епархия УПЦ проводит конкурс на лучшего снеговика

Методический центр Запорожской епархии УПЦ объявляет конкурс «Парад снеговиков», который проводится по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, цель конкурса – создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых в творческий процесс по изготовлению снеговиков.

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники воскресных школ Запорожской епархии УПЦ вместе с педагогами и родителями.

Фото снеговиков (не менее пяти снимков), вылепленные[ воспитанниками вместе с взрослыми рядом с храмом? или в любом другом месте, высылаются на электронный адрес shkolaznatokov@gmail.com до 15 февраля 2018 года. На фотографиях должно быть четко видно работу в полный рост, а также любые интересные детали крупным планом. Отдельным снимком предстоит сделать общее фото всех, кто лепил снеговика(ов), вместе со своей работой, а также подобает сделать фотографии, отражающие процесс создания снеговика.

Работы будут оцениваться двумя способами: оценка жюри и народное голосование на официальном сайте Запорожской епархии УПЦ.